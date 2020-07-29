Altın rekorlar dizisine devam ediyor. Ons fiyatında tarihi zirve 1981 dolar seviyesiyle görüldü. Ancak bu seviyeden sert düşüş geldi. Altın gelen satışlarla 1947 dolara geriledi. Yurt içinde de altın yeni rekorunu kırdı. Gram altın 437 lirayı gördü. Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'ya yaptığı değerlendirmede, 2011 yılından sonra 400-500 dolar civarında aşağı yönlü hareketlerin ani bir şekilde olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki hareketler için temkinli duruş sergilenmeli" dedi. Vakıf Yatırım- Yatırım Direktörü Altan Aydın da altın fiyatlarında çok ciddi bir rallinin yaşandığını ifade ederek, "Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir" şeklinde konuştu. Goldman Sachs analistleri ise altın fiyatlarının 6 ay içerisinde 2300 dolara ulaşacağını öngördü. Bankadaki analistler, altındaki yükselişte, jeopolitik gerilimler, ve Covid- 19'un ikinci dalgasının etkili olacağını ifade etti.