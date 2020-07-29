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    • Ekonomi
    • 29.07.2020 08:57
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    • 29.07.2020 08:57
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    Son dakika: ham stokları 6.83 milyon varil azaldı

    Özel bir kuruluş olan 'nün () verilerine göre, buna karşılık 'nin önemli çıkarma bölgelerinden Cushing ve Oklahoma'da petrol stokları aynı dönemde 1.14 milyon varil yükseldi, API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde stokları 1.08 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları da 0.19 milyon varil azaldı.

    ABD hampetrol stoklarında rekor azalış!

    Patrol talebindeki gelişmelere ilişkin temel göstergelerden sayılan stokları, 24 Temmuz'da biten haftada, bir önceki haftaya göre 6 milyon 829 bin varil azaldı.

    Özel bir kuruluş olan 'nün () verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing ve Oklahoma'da petrol stokları aynı dönemde 1.14 milyon varil yükseldi, API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde stokları 1.08 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları da 0.19 milyon varil azaldı.

    API verilerinin açıklanmasının ardından, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 41.04 dolar ile değişmezken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.05 artışla 43.24 dolara yükseldi.

    Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17:30'da açıklanacak.

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