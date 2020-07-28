Son haftalarda yukarı yönlü bir seyir izleyen ve her geçen gün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının yönünü hangi yöne çevireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendiren altın fiyatlarında yükseliş bugün de devam etti. Altının kilogram fiyatı bugün önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 431 bin 700 liraya çıktı. Altının ons fiyatı dün, günü yüzde 2,2 artışla rekor kapanış seviyesi olan 1.942 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün yüzde 2,5 değer kazanan gram altın da 428,9 lirayla rekor kapanış yaptı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar olacak? İşte detaylar...
GRAM VE ÇEYREK İÇİN ARTIK O RAKAMLAR HAYAL DEĞİL...
Gram altının 450 liraya kadar çıkabileceğini ifade ediliyor. Uluslararası piyasada ons altını uzmanlar 1900-2000 dolar bandında görüyor. Bunun da iç piyasaya yansıması 445-450 liralarda bir fiyat ortaya çıkıyor. Bu ne zaman olacak ve gram altın 450 lirada kalacak mı sorusu hakkında bir şey söylemek henüz erken.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|428,00
|428,20
|435,00
|435,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.820,00
|2.841,00
|2.868,00
|2.889,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|390,30
|394,30
|397,00
|401,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.756,00
|2.776,00
|2.803,00
|2823,00
|Yarım Ziynet
|1.378,00
|1.388,00
|1.401,00
|1.411,00
|Çeyrek Ziynet
|689,00
|694,00
|700,00
|705,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 artışla 435,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.889,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 435,20 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.948,06 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.948,06 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,26 artışla 431 bin 700 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8798 lira, satışta 6,9074 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8316 lira, satışta 6,8590 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,14'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,2936, dolar/yen paritesi de 105,04 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,13 azalışla 43,50 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 431 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 431 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 425 bin lira, en yüksek 434 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 431 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 136 milyon 361 bin 312,23 lira, işlem miktarı ise 5.100,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 179 milyon 495 bin 775,74 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ÇEYREĞİN ÇEYREĞİ ALTINA YOĞUN İLGİ
Adana'da, altın toptancısı Bülent Dalyan, altın fiyatlarındaki artışın devam edeceğini belirterek, "Her kesime altın satıyoruz. Kilo altın alan da var, çeyreğin çeyreği ve yarım gram altın isteyen de var. Satışlarda patlama yaşanıyor" dedi.
Kentin en büyük altın toptancılarından Bülent Dalyan, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini kaydetti. Her kesimden vatandaşın altına yöneldiğini ve birikimlerini bu yönde yaptığını belirten Dalyan, "Altındaki yükseliş devam edecek. Şu anda satış patlaması yaşanıyor diyebiliriz. Çeyreğin çeyreği ve yarım altın satışlarında artış var. Çeyrek altının çeyreği 176 lira, gram altının yarısı 215 lira" dedi.
1 KİLO ALTIN 460 BİN LİRA
Alım gücü yüksek olan kişilerin kiloyla altın aldığını da sözlerine ekleyen Dalyan, "Bu artışın devam edeceğini bilen bazı kişiler, 1'er kiloluk külçe altın alıyor. Şu anda görsel olarak hazırlağımız tablamızda 4 milyonluk altın var. Elimizde servet tutuyoruz" diye konuştu.
Çeyrek altının çeyreğini almaya gelen vatandaşlar ise "Altın fiyatlarında artışı görünce, biriktirdiğimiz parayı alabileceğimiz ölçüde altına çeviriyoruz. En güvenli yatırım, alıcısını hiçbir zaman üzmeyen bir birikim kaynağı" diye konuştu.
ALTIN REKOR DÜZEYLERDE İŞLEM GÖRÜYOR
Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldiler. Dış piyasalarda rekor düzeylerde işlem gören altın, içeride de tırmanışını sürdürüyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının tarihi zirveye ulaşmış olsa da Covid-19'a ilişkin endişeler sürdükçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini vurguladı ve "Aşı haberlerinin somut sonuçlarla birlikte risk iştahını desteklemesi durumunda bunun güçlü kâr satışlarını tetikleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de özellikle likidite koşullarının ve para politikalarının lehte olması nedeniyle korona virüs endişe kaynağı olmaktan çıksa bile değerli metallerin orta-uzun vadede iyimser bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz" diye ekledi.
Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketlere karşın, ekonomide yeni kısıtlamaların talep üzerindeki baskıyı artıracağına ilişkin kaygılar petrol fiyatlarını da baskı altında tutuyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.66 düşüşle 43.66 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.34 düşüşle 41.11 dolar,
- altın yüzde 0.03 düşüşle 1,941.40 dolar,
- gümüş yüzde 2.23 düşüşle 24.03 dolar,
- bakır yüzde 0.54 artışla 6,434.50 dolar,
- platin yüzde 1.13 artışla 946.95 dolar,
- paladyum yüzde 1.40 düşüşle 2,281.34 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 432 liraya, çeyrek altın 720 liraya, Cumhuriyet altını da 2,869 liraya yükseldi.