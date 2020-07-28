Son haftalarda yukarı yönlü bir seyir izleyen ve her geçen gün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının yönünü hangi yöne çevireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak nitelendiren altın fiyatlarında yükseliş bugün de devam etti. Altının kilogram fiyatı bugün önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 431 bin 700 liraya çıktı. Altının ons fiyatı dün, günü yüzde 2,2 artışla rekor kapanış seviyesi olan 1.942 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün yüzde 2,5 değer kazanan gram altın da 428,9 lirayla rekor kapanış yaptı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar olacak? İşte detaylar...

GRAM VE ÇEYREK İÇİN ARTIK O RAKAMLAR HAYAL DEĞİL...

Gram altının 450 liraya kadar çıkabileceğini ifade ediliyor. Uluslararası piyasada ons altını uzmanlar 1900-2000 dolar bandında görüyor. Bunun da iç piyasaya yansıması 445-450 liralarda bir fiyat ortaya çıkıyor. Bu ne zaman olacak ve gram altın 450 lirada kalacak mı sorusu hakkında bir şey söylemek henüz erken.