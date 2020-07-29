Fibabanka

Fibabanka emekli maaşı müşterileri için küçük finansal ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla, 3 bin TL'ye kadar 18 ay vadeyle faizsiz kredi vermektedir. bankanın sunmuş olduğu bu krediden yararlanmak için, emeklinin maaşını Fibabanka üzerinden alması gerekmektedir.

Emeklilerin çekebileceği bu kredide ise en düşük vade süresi, 12 ay ile sınırlandırılmıştır. 12 ile 18 ay arasında seçilecek vadelerle 3 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanından, Fibabanka maaş müşterisi iseniz kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Ayrıca bankadan 3 bin TL üzerinde kredi talebinde bulunanlar için, kredi tutarının 3 bin TL'lik kısmına faiz alınmayıp bu tutarın üzeri için faiz işletilmektedir.

Denizbank Emekli Kredisi

Hiçbir işlem masrafı ve faiz almadan emeklilere kredi veren Denizbank, 1000 TL üst limitle acil ihtiyaçlar için kredi vermektedir. Bankadan bu krediyi alabilmek için, emekli olan kişinin Denizbank üzerinde mevduat hesabı açması ve en az iki otomatik ödeme talimatı vermesi gerekmektedir. 12 aylık eşit taksitlerle geri ödeme imkânı sunan bankanın bu kredisinden, banka müşterisi olan her emeklinin sadece 1 kez yararlanması mümkündür. Denizbank bu krediyi, emekli maaşlarının kendi bünyesine taşınmasını hedefleyerek vermektedir.