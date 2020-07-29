Emekli maaşımı Türkiye genelinde istediğim PTT işyerinden alabilir miyim?

Şirketimiz aracılıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşınızı Türkiye genelinde dilediğiniz PTT işyerinden alabilirsiniz.

Emekli maaşımı konutumda alabilmem için ne yapmalıyım?

Emekli maaşınızı konutta alabilmeniz için en yakın Sosyal Güvenlik İl Merkezine maaşınızı konutunuzda almak istediğinize dair bir dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.

Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir ek ücret alıyor musunuz?

Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde ilave bir ücret yoktur.

Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde yaş sınırlaması yoktur.

Maaşımı başka bankadan PTT'ye taşımak için ne yapmalıyım?

En yakın PTT işyerine başvurup e-Devlet şifresi alarak "http://turkiye.gov.tr" internet adresine giriş yaparak e-Devlet şifreniz ile ya da SGK İl Müdürlüğüne bir dilekçe vererek maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz.