KOVİD-19 VAKALARINDAKİ ARTIŞ TÜKETİCİ GÜVENİNİ AZALTTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, haziran ayında büyük bir yükseliş gösteren tüketici güveninin temmuzda düşüş kaydettiğini bildirdi.

Mevcut durum endeksi iyileşirken, beklentiler endeksinin gerileme gösterdiğine işaret eden Franco, Kovid-19 vakalarının yeniden artmasının bir sonucu olarak Michigan, Florida, Texas ve California'da tüketici güveninde büyük düşüşler yaşandığını aktardı.

Franco, ekonominin ve iş gücü piyasasının kısa vadeli görünümü konusunda tüketicilerin daha az iyimser olduğunu belirterek, kısa vadeli geleceğe ilişkin belirsizliğin ekonomik toparlanma ve tüketici harcamaları için iyi olmadığını kaydetti.