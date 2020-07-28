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    • Ekonomi
    • 28.07.2020 18:06
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    • 28.07.2020 18:06
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    dikkat! Bu önerilere uyan karlı çıkıyor

    Günümüzde araç sahibi olmak önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu önemli ihtiyaç, aylık ve yıllık olmak üzere sabit giderleri ve aniden ortaya çıkan masrafları da beraberinde getiriyor. Ancak alınacak bazı küçük önlemler hem masrafların azalmasına ve hem de bütçeden tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. Generali , araç masraflarını azaltacak önerileri paylaştı.

    Araç sahipleri dikkat! Bu önerilere uyan karlı çıkıyor

    Generali 'nın ne önerileri şu şekilde:

    Araç bakımını zamanında yapmak

    Hem aracın performansı, kullanım ömrü hem de sürüş güvenliği ve yasal açıdan düzenli bakım yaptırmak bir zorunluluktur. Araç ile ilgili tüm bakım ve onarım işlemlerini yetkili servisler aracılığıyla geciktirmeden zamanında yapmak, ansızın oluşabilecek birçok masrafın önüne geçilmesi mümkün kılmaktadır.

    HIZ DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT ETMEK

    Ani hız değişimleri ve aşırı hız yapmak aracın daha fazla yakıt tüketmesine neden olur. Ani hız değişimlerine dikkat ederek araç masrafları azaltmak mümkündür ve bu durum yüzde 30'a varan bir yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

    LASTİK BASINÇ SEVİYESİ ÖLÇMEK

    Lastiklerin basınç seviyeleri, yakıt tüketiminde önemli bir noktadır. Araç için en ideal lastik basınç değeri, aracın en iyi yol tutuş şeklini almasını sağlayacak ve yakıt tüketimini düşürecektir. Lastik basınç değeri ne çok düşük ne de çok yüksek olmalıdır.

    KLİMAYI DOĞRU KULLANMAK

    Araç sıcaklığını ideal seviyeye getiren klimalar, hem sürücü hem de yolcular için oldukça önemlidir. Yaz aylarında aracı kullanmadan önce ya da araca biner binmez camlar açılmalı, aracın içindeki sıcak havanın dışarı atılması sağlanmalıdır. Ayrıca araç yüksek devirde sürüş halindeyken klima devreye sokulmamalı, düşük hızdayken klima çalıştırılmalıdır.

    GEREKSİZ YÜKLERDEN KURTULMAK

    Bagajda yangın söndürme tüpü ve onarım ekipmanları gibi önemli materyallere dışında aracın yükünü dolayısıyla da yakıt masraflarını artıracak tüm ihtiyaç olmayan yükler kontrol edilmelidir. İhtiyaç dahilinde olmayan gereksiz yüklerden kurtulmanın yüzde 25'e varan oranda yakıt tasarrufu sağladığı unutulmamalıdır.

    MODÜLER KASKO YAPTIRMAK:

    Generali Sigorta'nın "Benim Kaskom" sigortasında olduğu üzere, esnek yapısı ile araç sahibinin kendi kasko teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanıyan modüler kasko sigortası, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Modüler kasko sigortasının sağladığı bu avantajlar araç sahiplerine maddi anlamda önemli oranda kazanç ve tasarruf imkânı sunuyor.

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