180 ay vade ile 24 ay geri ödemesiz konut kredisi kampanyası başvuru şartları! İşte anlaşmalı konut proje isimleri

24 ay geri ödemesiz 180 ay vade ile krediler vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Ev satın almayı düşünenler için uygun faiz oranları oldukça ideal bir tercih. Peki konut kredisi veren bankalarda en uygun faiz hangisinde? Tarihin en düşük faiz oranları kapsamında verilen bu kredi fırsatları günümüzde en çok tercih edilen ve ilgi odağı olan kredi kampanyaları arasında bulunuyor. Üstelik 12 aya varan ödeme erteleme fırsatını ve 15 yıla varan vade imkanları ile birlikte büyük fırsatları beraberinde getirmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük iller için verilen konut kredi limiti 750 bin TL, diğer şehirler için en fazla belirlenen limit ise 500 bin TL olarak gündemimizde ki yerini alıyor.
Kredinin Özellikleri
Kampanya kapsamında 180 ay vadeye kadar azami 2 yıl ödemesiz dönemli konut proje kredisi kullandırımı yapılacaktır.
Eşit taksit ve sabit itfa ile ödeme planı oluşturulabilecektir. Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası koşullarından bir müşteriye yalnızca bir adet konut kredisi kullandırabilecektir. Detaylı bilgi almak için en yakın Şubemize başvurabilirsiniz.
Faiz Oranı Tablosu
Kredi Adı Vade
Kredi Limiti Faiz Oranları (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti Azami Ödemesiz Dönem
Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası 36-180 Ay 10.000-1.000.000 TL %0.69
Kredi Tutarı Üzerinden %0.5 24 Ay
1.000.001 - 2.000.000 TL %0.74
2.000.001 TL ve üzeri %0.94
*Kredi, 24 ay taksit ödemesiz 156 ay taksit ödemeli toplam 180 ay azami vadeli olabilecektir.
Faiz Maliyet Tablosu
Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası Alınacak Ücretler (TL)* Maliyet Oranları (%)**
Kredi Tutarı Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti Ekspertiz Ücreti Aylık Toplam** Yıllık Toplam**
100.000TL 120 %0.69 Kredi Tutarı Üzerinden % 0.5 - %0.6997 %8.7266
*100.000 TL kredi için; kredi tutarı üzerinden %0.5 kredi tahsis ücreti alınır.
**Aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen kredi tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, faiz ve vergiler dahildir. Konut sigortası ,DASK prim tutarı konutun lokasyonu ve m² gibi kriterlere göre değişiklik göstermekte olup, konut paket, DASK ve hayat sigortası maliyet hesaplamasına dahil edilmemiştir. Toplam maliyet oranları örnek vade ve örnek tutar üzerinden hesaplanmıştır. Detaylı bilgi şubelerden edinilebilecektir.
Not: Banka, müşteriye sunulan kredi faiz oranı ve masraflarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Kampanya kapsamında Bankamızın anlaşmalı olduğu Konut Projeleri isimleri ile kredi kullandırımına yetkili şubeler aşağıda belirtilmiştir.
Sıra No Proje Adı Yetkili Şubelerimiz
1 Avrupark Bahçeşehir, Ümraniye Sanayi, Ataşehir, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
2 Başkent Emlak Konutları Bahçelievler/Ankara, Çankaya, Ataşehir, Gaziosmanpaşa/Ankara, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
3 Büyükyalı İstanbul Zeytinburnu, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
4 Düşler Vadisi Paşabahçe, Küçükbakkalköy, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
5 Evora Denizli Denizli, Bereketli/Denizli, Küçükbakkalköy, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
6 Gebze Emlak Konutları 2.Etap Sultan Orhan/Gebze, Batı Ataşehir, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
7 Gebze Emlak Konutları 3.Etap Sultan Orhan/Gebze, Batı Ataşehir, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
8 İstmarina Batı Ataşehir, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
9 Koordinat Çayyolu Çankaya, Ankara Özel Bankacılık, Ataşehir , Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
10 Körfezkent 4.Etap Kocaeli Körfez, Ataşehir, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
11 Merkez Ankara Beşevler, Batı Ataşehir, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
12 Nevşehir Emlak Konutları Nevşehir, Nevşehir Sanayi, Batı Ataşehir, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
13 Nidapark İstinye Maslak Atatürk Sanayi, Küçükbakkalköy, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı, İstanbul Avrupa Özel Bankacılık, Sahrayı Cedit
14 Nidapark Küçükyalı Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı, Sahrayı Cedit
15 Niğde Emlak Konutları Niğde, Derbent/Niğde, Küçükbakkalköy, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
16 Sarphan Finans Park Batı Ataşehir, Emlak Konut Gyo Bağlı
17 Semt Bahçekent Üsküdar, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
18 Tual Bahçekent Esenyurt, Ataşehir, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
19 Validebağ Konakları Kozyatağı, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
20 Yeniköy Konakları İstanbul Sütlüce, Kozyatağı, Emlak Konut Gyo/İstanbul Bağlı
0.64 FAZİLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kredi başvurusu yapacak bireyin minimum 18 yaşında olması gerekmektedir.
Kredi skorunun minimum orta derecede olması ve aktif olarak bankalarla alakalı adli bir dosyanın olmaması gerekmektedir.
Kredi tutarının %10'u kadar peşinat ödenmesi gerekmektedir.Kredi çekilecek konutun sıfır olması gerekmektedir.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.
Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)
KREDİ MİKTARLARI SINIRLANDIRILDI!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından vatandaşlara verilecek olan konut kredilerine azami miktar sınırlandırılması getirildi. Daha çok vatandaşın bu kredilerden yararlanabilmesi için getirilen bu sınırlandırma ile Ankara, İstanbul ve İzmir'deki konutlar için azami 750.000 TL, dşiğer şehirlerdeki konutlar için ise azami 500.000 TL kredi kullandırılabilecek. Bunun üzerinde konut kredisinin tahsisi yapılmayacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre çok cazip imkanları olan konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini bu bankaların tüm şubelerinden gerçekleştirebilecekler.