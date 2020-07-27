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    • 27.07.2020 10:39
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    Aile, Çalışma ve duyurdu: ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

    Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve , Temmuz ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    , "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

    "TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK"
    IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

    Haberler Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
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