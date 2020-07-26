SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı üzerinden emekli olanlar ve ölüm aylığı alanlar için emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gelirleri artıracak yeni talepleri için verilecek kararları da merakla bekliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarılıp 650 bin emeklinin geliri artırılırken, şimdi bu tutarın asgari ücrete eşitlenmesi gündemde. Nisan'da bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
GÖZLER KARARDA
Türkiye Emekliler Derneği, SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı. Bu talep kabul görürse, Nisan'da bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak.
Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. 2 bin 324 liranın altındaki maaşlar 2 bin 324 liraya tamamlanacak.
Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak. Emekliler taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesini istiyor. Şu anda en düşük ücret 1.500 lira olarak uygulanıyor.
ÜÇ ÖDEME BİRDEN
Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin Ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk geldiği için Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri birlikte ödenecek.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Milyonlarca emekli Temmuz ayında hem zamlı maaş hem de biner liralık ikramiyelerini aynı anda alacak.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN EKSİK YATAR?
Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak ödeniyor. Ödemeler 12.5 milyon aylık alan kişiye ödeniyor. Bunların arasında ölüm aylığı gibi hisseli maaş alanlar da yer alıyor. 1000 TL ödemenin yüzde yüzü olarak veriliyor. Hissesi yüzde 75 olan bir kişi emekli bayram ikramiyesinden 750 TL yararlanabiliyor.
Aynı şekilde yüzde 50 veya yüzde 25 maaş hissesi olan kişiler de hissesi oranında 250 veya 500 TL alabilir. Emekli bayram ikramiyesi kendisi emekli olan ve maaşın yüzde yüzünde sorumluluk sahibi olan kişilere 1000 TL olarak verilir.
Ölüm aylığı alanlarda genelde eş yüzde 50 çocuklar yüzde 25 şeklinde pay alıyor. Çocukların maaş hakkı kesildiğinde anne maaşın yüzde 75'inde hak sahibi olabilir.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
TAHSİS NUMARASI NEDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır. Emekliler tahsis numaralarını öğrenirse bunu online olarak yapabilme kolaylığına erişir. Eğer emekli kişi internet üzerinden işlem yapmak istemiyorsa en yakın Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsis numarasını öğrenebiliyor.
TAHSİS NUMARASI NASIL SORGULANIR?
Pek çok işlemi bir tık ile gerçekleştirebileceğiniz e-devlet bunun için de bir fırsat sunuyor. Bürokrasi gerektiren birçok işlemi rahatça yapabilmenize imkan sağlıyor.
TAHSİS NUMARAMI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
30.06.1994'te Bağ-Kurlu olarak işe başladım. 31.07.1991 'de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptım. Kaç ay askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım 1 yıl öne gelir? Ufuk ÖZMARAL
Ufuk Bey, Bağ-Kurlu olduktan sonra ara vermeden devam ettiğinizi varsayarsak bağkurdan 9000 prim gün ve 55 yaşa veya sonradan SSK'lı olarak çalıştığınız varsayılırsa SSK'dan 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Sorunuza direk cevap vermek gerekirse sadece 1,5 aylık askerlik borçlanarak 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda sadece 1,5 aylık borçlanmanız emeklilik yaşınızı bir yaş öne çekecektir.
Ben Nuray BALLISOY. Sigorta giriş tarihim 11.12.1989. 4A hizmetim 3236 gün, 4B hizmetim 4 yıl 8 ay 18 gün (1698 gün) doğum tarihim 01.02.1966. 5375 gün ile 46 yaşında emekliliği hak ediyorum. Yani yaşımı doldurdum günlerimi tamamlamayı bekliyorum.
Bugün itibarı ile 441 güne ihtiyacım var. Bu kalan günlerimi isteğe bağlı (4B) olarak tamamlarsam 4A'dan mı yoksa 4B'den mi emekli olurum?
Nuray Hanım, işe başlangıcınıza göre emeklilik hesaplamanızda son 3,5 yıl yani 1260 günün hangi statüde yani 4/a ya da 4/b kapsamında geçtiğini bilmemiz gerekir. Eğer son 1260 gün (3,5 yıl) 4/a kapsamında geçmişse son 441 günü isteğe bağlı tamamlamanızda hiçbir sakınca yok.
Eğer son 1260 gün 4/b kapsamında geçmişse durum tamamen değişir. Bu durumda 4/a kapsamından emekli olabilmek için sadece eksik olan 441 günü tamamlamakta yetmez. Bu durumda 3,5 yılı 4/a kapsamında tamamlamanız gerekebilir. Bu nedenle son 3,5 yılın yani ödenen 1260 gün primin hangi statüde tamamlandığı önemlidir.