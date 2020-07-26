ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2. BÖLGE

Ankara Sincan Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesi 2. bölge 2. etap kapsamında 891 konuttan 212'si ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile Açık Satışa sunulacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut sçeenekleri yer alıyor. Fiyatların 169 bin 959,20 TL'den başladığı projede taksitler ise bin 62 TL'den başlangıç gösteriyor.

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ NALBANTLI

Samsun Vezirköprü Nalbantlı mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında 504 konuttan TOKİ tarafından 126 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Haziran 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Proje kapsamında hem orta gelir hem de alt gelir grubu konutlar satışa sunuluyor.

3+1 konutların yer aldığı projede fiyatlar 256 bin 130 TL'den ve taksitler ise bin 280 TL'den başlangıç gösteriyor. Alt gelir grubu projesinde ise fiyatlar 158 bin 792 TL'den ve taksitler ise 776 TL'den başlıyor.