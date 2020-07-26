ÜÇ ÖDEME BİRDEN

Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin Ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk geldiği için Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri birlikte ödenecek.



Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Milyonlarca emekli Temmuz ayında hem zamlı maaş hem de biner liralık ikramiyelerini aynı anda alacak.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.