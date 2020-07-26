SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı üzerinden emekli olanlar ve ölüm aylığı alanlar için emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. İlk ödemeler hesaplara geçti. Emekliler ikramiyelerini sorgularken, bazı emekliler bin tL ikramiye alamadıklarını ve nedeninin ne olduğunu soruşturuyor. Emekli bayram ikramiyeleri hisseler şeklinde dağıtılıyor. Maaşta tam yetkili olan vatandaşlar ikramiyenin yüzde 100'ünde hak sahibi oluyor. Hisselere ayrılan ikramiyelerde ise paylar şeklinde ödeme yapılıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, ölüm aylığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi neden eksik yatar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TÜM EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ
SGK, daha önce yayımladığı duyuruda, "Zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak." demişti.
Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde alanlara 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alanlar 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
"EMEKLİLERİN YANINDA OLACAĞIZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 1000 TL olarak ödenmişti. Emekliler 3 bayramda 3 bin TL ödeme aldı. Bu bayramda da emeklilere 1000 TL ödeme yapılacak. Peki hangi emekli ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, ölüm aylığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi neden eksik yatar?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEDEN EKSİK YATAR?
Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak ödeniyor. Ödemeler 12.5 milyon aylık alan kişiye ödeniyor. Bunların arasında ölüm aylığı gibi hisseli maaş alanlar da yer alıyor. 1000 TL ödemenin yüzde yüzü olarak veriliyor. Hissesi yüzde 75 olan bir kişi emekli bayram ikramiyesinden 750 TL yararlanabiliyor.
Aynı şekilde yüzde 50 veya yüzde 25 maaş hissesi olan kişiler de hissesi oranında 250 veya 500 TL alabilir. Emekli bayram ikramiyesi kendisi emekli olan ve maaşın yüzde yüzünde sorumluluk sahibi olan kişilere 1000 TL olarak verilir.
Ölüm aylığı alanlarda genelde eş yüzde 50 çocuklar yüzde 25 şeklinde pay alıyor. Çocukların maaş hakkı kesildiğinde anne maaşın yüzde 75'inde hak sahibi olabilir.
KİMLER YARARLANACAK?
Ödemenin yapıldığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara verilecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenecek.
EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?
Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.
İKİ AYRI AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak veriliyor.
ÇİFT MAAŞTA NE OLACAK?
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak. Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. Maaşı 600-999 lira arasında olan 220 bin emeklinin geliri de bin liraya çıkarıldı.
Böylece bin liranın altında bayram ikramiyesi alan tek bir vatandaş kalmadı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak.
Emekli bayram ikramiyesinden bu yıl emekli olanlar da yararlanacak. Bayramdan önce emekli maaşı alma hakkı olanlar emekli bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanacak.