"EMEKLİLERİN YANINDA OLACAĞIZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 1000 TL olarak ödenmişti. Emekliler 3 bayramda 3 bin TL ödeme aldı. Bu bayramda da emeklilere 1000 TL ödeme yapılacak. Peki hangi emekli ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, ölüm aylığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi neden eksik yatar?