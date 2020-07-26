Tüm emekliler için Temmuz kazanç ayı oldu. Hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerinin maaşına yüzde 5.75 artış yansıtılırken, zamlar ve bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı. Emekli doktorlar ayrıca bir zam daha aldı. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay verilen ilave ödeme, memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Memur maaş katsayısındaki yüzde 5.75'lik artış ile birlikte ilave ödeme, uzman olmayanlarda bin 898 liradan 2 bin 7 liraya, uzmanlarda 2 bin 483 liradan 2 bin 625 liraya çıktı. Dul ve yetimlerin ilave ödemesi de yükseldi. Vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine verilen ilave ödeme, bin 241 liradan bin 312 liraya, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna verilen ilave ödeme de 620 liradan 656 liraya yükseldi.
EMEKLİ MAAŞINA NASIL YANSIYOR?
Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Temmuz zammıyla ek ödeme dahil taban emekli aylıkları da esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurda 2 bin 814 liraya çıktı.
KİMLER YARARLANIYOR?
● İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama.
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.
● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.
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EMEKLİYE 361 TL
9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, önümüzdeki haftadan itibaren hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı olarak alacak. Bu ay hesaplara 361 liraya varan zam yatırılacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak zam ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?
Emekliler, yeni maaşları için gün sayıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ayın 17'sinden itibaren hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı olarak alacak. Maaşlara yüzde 5.75 zam yansıtılırken, her ay verilen ek ödemenin tutarı da yeni aylık üzerinden hesaplandığı için yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira 40 kuruş yatırılacak. Temmuz zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış görülecek. Ek ödeme dahil 6 bin 269 lira olan en yüksek aylık, 6 bin 630 liraya çıkacak. Emekliler zamlı maaşları bu ay alacak.
16.11.1971 doğumluyum. SGK giriş tarihim 25/07/2002 ve toplam primim 5238 gün. Emekli olabilmek için 25 yıl boyunca aralıksız çalışma zorunluluğu var mı? Mustafa ÇAKAR
İşe giriş tarihiniz olan 2002'ye göre emekli olabilmeniz için 60 yaşınızı tamamlamanız gerekiyor. 60 yaşınız 2031 yılında tamamlanacak.
Bu da demek oluyor ki; 16.11.2031 tarihinde emekli olabileceksiniz.
08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler iki türlü emekli olabilir.
Birincisi; 25 yıl sigortalılık süresi, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emekli. İkincisi; yine 60 yaş ve 7000 günden tam emeklilik. 25 yıl sigortalılık süreniz 2027 yılında tamamlanacağından 25 yıl ile ilgili sorun yaşamayacaksınız.
03.05.1968 doğumluyum.
20.09.1988 SSK'lı olarak ilk işe giriş tarihim. 1995 yılına kadar 214 günlük SSK hizmetim var. 11.04.1995 tarihi itibarıyla şirket ortağı olarak Bağ-Kur'lu oldum. 8030 gün (22 yıl 3 ay 20 gün) Bağ-Kur primlerimi düzenli artışla ödedim. Askerliğimi kısa dönem 1991 yılında yaptım.
01.08.2017 tarihinden itibaren başka bir firmada SSK'lı olarak çalışmaktayım. Bana son 3.5 yıl (1261 gün) SSK'ya geçersem hem daha yüksek maaş hem de yıldan kazanacağım söylendi. SSK'dan ne zaman emekli olurum? Bülent TOPUZOĞLU
Verdiğiniz bilgilere göre, son 3.5 yıl şartını (1260 gün) tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
En son 4/a kapsamında çalışmaya başladığınızdan yola çıkarak ara vermeden primlerinizin tam yatması halinde 2021 yılının Şubat ayında emeklilik dilekçesi verebilirsiniz. Mart ayı itibariyle de emekli aylığınızı alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun.
01.10.1988 staj, 01.08.1998 asıl iş için sigorta başlangıcım. Yasin İMAMOĞLU
Staj girişi emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu nedenle emeklilik hesaplamanız asıl işe başlama tarihinize göre yapılacaktır. 01.08.1998 işe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
Doğum tarihinizi ve prim gün sayınızı yazmamışsınız. Bu şartlarda 25 yılınız 2023'te dolacak. Bu tarihe kadar 5900 prim günü ve 57 yaş şartını tamamlayarak 2023 Ağustos ayında emekli olursunuz. Ancak işe başlangıcınız askerlikten sonra ise 14.5 ay askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda da tam bir yıl önce emekli olma şansınız olur.