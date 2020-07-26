Muhtaç Engelliye 2020'de 818 TL yardım!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olup SSK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetimlere ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL ödeme yapıyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandırılıyor. Muhtaç aylığı için gelir olmama şartı aranıyor.

Evde Bakım Parası 2020'de 1500 TL ödenecek!

Engelli yada çok yaşlı bakım parası olarak muhtaç kişilere bakma parası adı altında Evde Bakım Parası 1500 TL ödeme yapılacak. Aile Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden başvurarak, evde baktığınız kişi için 1500 TL ödeme alabilirsiniz.