Proje kapsamında bakıcı desteğine, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği bildirildi. Projede sigorta yaptırılan 0-36 yaş çocuk bakımı konusunda eğitim almış bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Anneanne, babaanne dışındaki teyze, hala, yenge, kuzen gibi diğer kadın akrabalar da sigortaları yaptırılarak bakıcı olarak çalıştırılabilecek.

ONLİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Çocuğun 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanabilecek projeyle ilgili şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabileceği bildirildi. Ayrıca, başvurularla ilgili '/sgkegitimlibakici' sosyal medya hesapları ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki proje ofislerinden detaylı bilgi alınabileceği açıklandı.