Hafta sonu indirim fırsatlarını öğrenmek isteyen yüz binlerce kişi arama motorları üzerinden A101 30 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerini araştırıyor. Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.999 TL ve Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL fiyatları ile dikkat çekiyor. Peki, hafta sonu hangi ürünler satışta olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU