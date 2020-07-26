3 bankadan yapılan ortak açıklama şöyle:

"Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından Ülkemizin ihracatının lokomotiflerinden olan Otomotiv Sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürünü müşterilerimize sunulmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan işbirlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır.