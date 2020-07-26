Ev alırken buna dikkat! Böyle dolandırıyorlar

3. KİŞİLERE SATIŞ

Kiraz kurulan 2 şirketle vatandaşın nasıl dolandırıldığını şöyle özetliyor "Y şirketi size satış vaadi sözleşmesi ile 3. kat 6 numaralı daireyi satıyor, parasını tahsil ediyor. Tapu da kat irtifakı kurulmamış veya kurulmuş ama yüklenici payının da arsa sahipleri üzerine kurulmuş olduğunda da (Ankara usulü inşaat modeli diyoruz) tapudan kaynaklı bir sıkıntı olmadığını düşünüyorsunuz. İşte ödemeleri yapıp, tapu almaya gittiğinizde ise eğer o dönemde müteahhit kaynaklı bir iflas vb bir durum yok ise size tapuyu başka bir şirketin devrettiğini görüyorsunuz ancak burada önemli husus inşaat şirketi zor duruma girmiş veya iflas etmiş ise tapuya gittiğinizde bir anda tapuların sizin sözleşme yapmadığınız başka bir şirket üzerine devredildiğini hatta sizin satın aldığınız 3. kat 6 numaralı dairenin de 3. kişilere satıldığını görebiliyorsunuz. Bu durumda bu hiç bilmediğiniz şirkete gittiğinizde de 'Siz başka bir şirket ile anlaşma yaptınız, bizim o şirketle bir ilgimiz yok alacağınızı gidin onlardan talep edin' savunması ile karşılaşabiliyorsunuz. Böylece hem paranız hem de ev hayaliniz buhar oluyor."

Bazı şirketlerin iflas veya ekonomik zor duruma girme halinde bir hülle yolunu denediklerini belirten Avukat Kiraz, "Ancak bir de bunu profesyonel olarak yapan bazı şirketler var bunlar ise sizin hiç anlayamayacağınız çok ince bir dolandırıcılık yolunu tercih ediyorlar. Şöyle ki siz X Yapı A.Ş ile sözleşme imzalıyorsunuz ama arsa sahipleri ile yüklenici X Yapı Ticaret A.Ş. sözleşme imzalıyor. Siz bana arsa sahipleri ile sözleşmenizi gösterir misiniz dediğiniz de karşınıza konulan sözleşmede ki bu ufak farkı anlamıyor direkt şirket ismi doğru ise bunu kabul ediyor ve güvenebiliyorsunuz. Son dönemlerde bazı yüklenicilerin de bunu yaptığını görüyoruz. Her ki yöntemde hem etik dışı hem de hukuk açısından hukuka aykırı sözleşmeler" diye konuştu.