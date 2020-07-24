TOKİ Afyon Merkez Evciler kura sonuçları! TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi! TOKİ Afyon Merkez Evciler kura çekiliş sonuçları vatandaşların merak konusu oldu. Binlerce kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi devam ediyor. Çekilişlerde bugün Afyon'da inşa edilecek toplam 500 konut sahibini buldu. Peki, TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Afyon kura sonuçları sorgulama ekranı!
TOKİ AFYON KURA SONUÇLARI
Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Afyon kura sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini sorgulayabilirsiniz.
SOSYAL MEDYADAN CANLI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.
TOKİ KURA TARİHLERİ
22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl
23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez
24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez