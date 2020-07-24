TOKİ Afyon Merkez Evciler kura sonuçları! TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi! TOKİ Afyon Merkez Evciler kura çekiliş sonuçları vatandaşların merak konusu oldu. Binlerce kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi devam ediyor. Çekilişlerde bugün Afyon'da inşa edilecek toplam 500 konut sahibini buldu. Peki, TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Afyon kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ AFYON KURA SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Afyon kura sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini sorgulayabilirsiniz.

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