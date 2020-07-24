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    • 24.07.2020 12:45
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    • 24.07.2020 12:45
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    Merkez Evciler kura sonuçları! isim listesi!

    kura sonuçları isim listesi! kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projelerine başvuran vatandaşlar 24 Temmuz tarihli kura sonuçlarına haberimizden ulaşabilir ve ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. İşte, TOKİ Afyon Merkez 350 konut ve Afyon Evciler ilçesi 200 konut sahibini buluyor. İşte, isim listesi…

    TOKİ Afyon Merkez Evciler kura sonuçları! TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi!

    TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi! TOKİ Afyon Merkez Evciler kura çekiliş sonuçları vatandaşların merak konusu oldu. Binlerce kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi devam ediyor. Çekilişlerde bugün Afyon'da inşa edilecek toplam 500 konut sahibini buldu. Peki, TOKİ Afyon kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Afyon kura sonuçları sorgulama ekranı!

    TOKİ AFYON KURA SONUÇLARI

    Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Afyon kura sonuçlarına ulaşabilir ve isim listesini sorgulayabilirsiniz.

    TOKİ AFYON KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SOSYAL MEDYADAN CANLI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

    Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

    Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

    TOKİ KURA TARİHLERİ

    22 Temmuz 2020: Ankara-Güdül, Bursa-Yenişehir/İnegöl

    23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez

    24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez
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