



Merkez Bankası 30 Nisan'daki bir önceki raporu koronavirüs önlemleri kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilmişti. Merkez Bankası'ının önceki enflasyon raporunda, 2020 yılı için enflasyon öngörüsü yüzde 8.2 düzeyinden, yüzde 7.4 düzeyine indirildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumu için düzenlenen sanal basın toplantısında, "2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e güncelledik. Bir önceki Rapor dönemine göre çıktı açığında yapılan aşağı yönlü güncelleme enflasyon tahminini 1.2 puan; gıda enflasyonu varsayımındaki düşüş ise tahmini 0.3 puan aşağı çekiyor" dedi.



Toplantı ayrıca, TCMB'nin internet sitesinde ve resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.