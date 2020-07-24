2020 TİS 4/D kamu taşeron belediye işçilerine il içi ve il dışı tayin hakkı! Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Taşeron işçilerin son dönemlerde kurumlara açmış ve kazanmış olduğu davalardan bazıları da yüzdelik dilim düzenlemesi ile ilgili. Peki yüzdelik dilim düzenlemesine dair 2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden bir karar çıkarsa maaşlar ne kadar artacak? İşte taşeron işçilerin maaşlarına yansıması muhtemel ek zam oranı. Bu alanda yapılan bazı değerlendirmelerde taşeron işçilere 2020 yılında yüzde 8 ile yüzde 20 arasında bir oranda maaş zammı yapılabileceği konuşuluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
Çalışma Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın 2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Ağustos ayı ile Eylül ayı döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.
2020 TİS görüşmeleri öncesinde en merak edilen düzenlemelerden birisi de görev tanımı. Binlerce taşeron işçi KHK ile kadroya alındıktan sonra görev tanımları olmadıkları gerekçesiyle farklı alanlarda görevlendirildiklerini ifade ettiler.
Kendi alanlarının çok dışında görevlerde çalıştırılan taşeron işçilerin bu alanda atabilecekleri adımlarda kısıtlı. Bu kapsamda zorluk yaşayan taşeron işçiler 2020 TİS ile bu sorunun çözülmesini istiyorlar. Kendi alanlarında, meslek gruplarında çalışmak isteyen 4/D'li personeller için yetkili sendikanın konuyu 2020 TİS görüşmelerine taşıması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Yüzdelik dilim düzenlemesi çıkması durumunda kadroya geçmeden önce asgari ücret alan bir işçi düzenleme olsa da asgari ücret alacak. Ancak o dönem asgari ücretten yüzde 5 daha yüksek ücret alan bir işçi bu dönem ki asgari ücrete göre yüzde 5 daha fazla ücret alacak.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 2020 TİS'TE YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Kadroya alınan ve 4/D statüsüne geçirlen işçilerden, dava açıp kazananlar için maaşlar eski maaşlarına göre yükseldi. Mahkeme işçilerin maaşlarının kadorya alınmadan önceki dönemde olan tutarını asgari ücrete oranını belirledi. Bu hesaplama ile elde edilen oran şuanda uygulamada olan asgari ücrete oranlandı. Elde edilen yeni sonuç mahkemeyi kazanan taşeron işçilerin maaşlarına yansıdı.
Yüzdelik dilim ile ilgili bazı işçilerin taleplerinin mahkemelerde haklı bulunmasıyla sendikalarda bu konuya yöneldi. Bazı sendikalar kendi bünyelerinde ki tüm işçiler için dava açabileceklerini ifade ettiler. 2020 TİS görüşmelerinin yaklaşmasıyla birlikte ise bu alanda genel ve tüm işçileri kapsayan bir düzenleme olması gündeme geldi. Çalışma Bakanlığı'nın bu alanda bir çalışması olup olmadığı bilinmiyor. Ancak 2020 TİS'ten olumlu bir sonuç çıkarsa maaşlar yeniden belirlenecek.