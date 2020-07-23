



1993 Temmuz SGK girişliyim. 11.12.1977 doğumluyum. Askerliği 6 ay yaptım. 5...181067 Nolu SMS

İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Bu ay 25 yıl şartınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.



26.09.1974 doğum tarihim. SSK girişim Ocak 1996. Bağ-Kur 12 yıl 1 ay 10 gün. Askerlik 1994-1996 arası yapıldı. 5..636699 Nolu SMS

Prim ödemelerinizin son 1260 günü SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 26.09.2029'da emekli olabilirsiniz.



01.01.1968 doğumluyum. 03.07.1993 sigorta girişim. Sigorta başlangıcından önce 15 ay, 10 gün askerlik yaptım. İşe girdikten sonra askerlik borçlanmamı ödedim. 8000 gün primim var. 5...614116 Nolu SMS

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

Askerliği ödediğinizden dolayı 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarından emekli olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 53 yaşınız 2021 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.01.2021 olacaktır.