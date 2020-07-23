Emekli ek ödemeleri kaç TL oldu? Bağ-Kur ve SSK ve memur emeklisi vatandaşların her ay net maaş üzerinden yüzde 4-5 oranında ek ödeme gerçekleştiriliyor. Yılın ikinci zammı ile birlikte aynı oranda maaşlara yapılan ek ödeme beraberinde artış gösteriyor. İşte Temmuz zammı sonrası 2020 ek ödeme tablosu... Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
YENİ ZAM SONRASI EMEKLİ EK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
İşte Temmuz zammı sonrası her ay ödenen emekli maaşı ve ek ödeme tablosu;
- 7.121.72 TL emekli maaş alanlar 302,25 TL ek ödeme alacak.
- 7.079.34 TL emekli maaş alanlar 299,46 TL ek ödeme alacak.
- 7.006.70 TL emekli maaş alanlar 296,38 TL ek ödeme alacak.
- 6.867,19 TL emekli maaş alanlar 290,48 TL ek ödeme alacak.
- 6.761,05 TL emekli maaş alanlar 285,99 TL ek ödeme alacak.
- 6.679,92 TL emekli maaş alanlar 282,56 TL ek ödeme alacak.
- 6.612,52 TL emekli maaş alanlar 279,71 TL ek ödeme alacak.
- 6.527,77 TL emekli maaşı alanlar 276,12 TL ek ödeme alacak.
- 6.018,56 TL emekli maaşı alanlar 254,59 TL ek ödeme alacak.
- 5.933,67 TL emekli maaşı alanlar 250,99 TL ek ödeme alacak.
- 5.794,16 TL emekli maaşı alanlar 245,09 TL ek ödeme alacak.
- 5.636,75 TL emekli maaşı alanlar 238,43 TL ek ödeme alacak.
- 5.509,36 TL emekli maaşı alanlar 233,05 TL ek ödeme alacak.
- 5.339,72 TL emekli maaşı alanlar 225,87 TL ek ödeme alacak.
- 5.000,28 TL emekli maaşı alanlar 211,51 TL ek ödeme alacak.
- 4.852,30 TL emekli maaşı alanlar 205,25 TL ek ödeme alacak.
- 4.660,87 TL emekli maaşı alanlar 197,15 TL ek ödeme alacak.
- 4.505,34 TL emekli maaşı alanlar 190,58 TL ek ödeme alacak.
- 4.363,82 TL emekli maaşı alanlar 184,59 TL ek ödeme alacak.
- 4.024,39 TL emekli maaşı alanlar 170,23 TL ek ödeme alacak.
- 3.864,96 TL emekli maaşı alanlar 163,49 TL ek ödeme alacak.
- 3.663,17 TL emekli maaşı alanlar 154,95 TL ek ödeme alacak.
- 3.515,32 TL emekli maaşı alanlar 148,70 TL ek ödeme alacak.
- 3.324,56 TL emekli maaşı alanlar 140,63 TL ek ödeme alacak.
- 3.006,11 TL emekli maaşı alanlar 127,16 TL ek ödeme alacak.
- 2.865,94 TL emekli maaşı alanlar 121,24 TL ek ödeme alacak.
- 2.675,17 TL emekli maaşı alanlar 113,16 TL ek ödeme alacak.
- 2.505,52 TL emekli maaşı alanlar 105,98 TL ek ödeme alacak.
- 2.417,13 TL emekli maaşı alanlar 102,24 TL ek ödeme alacak.
- 2.250,85 TL emekli maaşı alanlar 95,21 TL ek ödeme alacak.
- 2.013,28 TL emekli maaşı alanlar 85,16 TL ek ödeme alacak.
- 1.870,26 TL emekli maaşı alanlar 79,11 TL ek ödeme alacak.
- 1.578,46 TL emekli maaşı alanlar 66,77 TL ek ödeme alacak.
EMEKLİ EK ÖDEME NASIL YANSIYOR?
Emeklilerin maaşlarına her ay net maaş üzerinden yüzde 4-5 oranında ek ödeme gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlarla birlikte artış gösteren net emekli maaşlarında ek ödemeler de beraberinde yükselme gösteriyor. Merak edilen emekli maaş ek ödemelerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.10.1985 sigorta girişliyim. 3600 günüm var. Sigortam devam etmekte. 5...889733 Nolu SMS
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 günden hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için doğum tarihinizi bilmeliyiz. 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz ki yaşkademe hesabını ona göre yapalım.
1993 Temmuz SGK girişliyim. 11.12.1977 doğumluyum. Askerliği 6 ay yaptım. 5...181067 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Bu ay 25 yıl şartınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.
26.09.1974 doğum tarihim. SSK girişim Ocak 1996. Bağ-Kur 12 yıl 1 ay 10 gün. Askerlik 1994-1996 arası yapıldı. 5..636699 Nolu SMS
Prim ödemelerinizin son 1260 günü SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 26.09.2029'da emekli olabilirsiniz.
01.01.1968 doğumluyum. 03.07.1993 sigorta girişim. Sigorta başlangıcından önce 15 ay, 10 gün askerlik yaptım. İşe girdikten sonra askerlik borçlanmamı ödedim. 8000 gün primim var. 5...614116 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerliği ödediğinizden dolayı 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarından emekli olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 53 yaşınız 2021 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.01.2021 olacaktır.
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. 5...554876 Nolu SMS
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.