Emekliye en az 3.967 TL! 2020 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

2 milyonu aşkın memur emeklisine 28-29 Temmuz'da 3'lü ödeme yapılacak. Temmuz zam farkı, Ağustos aylığı ve bayram ikramiyesi ile kazançlar artacak. En düşük memur emeklisi aylığı bu ay 2 bin 661 lira 34 kuruştan 153,02 lira artışla 2 bin 814 lira 37 kuruşa yükseldi. Bu maaşı alan emeklinin hesabına, 153,02 lira zam farkı, bin lira ikramiye ve 2 bin 814 lira 37 kuruş Ağustos aylığı olmak üzere 3 bin 967 lira 39 kuruş ödeme yatırılacak.

Memur emeklileri önümüzdeki hafta 3'lü kazanç elde edecek. Enflasyon verileri beklendiği için 1-5 Temmuz'da maaşlarını zam yansıtılmadan alan memur emeklilerine, yüzde 5.75 artış ile oluşan farkları 28-29 Temmuz'da ödenecek.