AÇIK İŞ İLANLARI SAYFASINA ERİŞİM NASIL SAĞLANIR?

İşveren ilanlarını kendi sistemi üzerinde kayıt eden İŞKUR, bunları tek bir sayfada toplayarak iş arayanlara sunar. Kişilerin açık ilan sayfasına erişim sağlayabilmesi için ilk adımda iş arayan kaydına dair bilgilerle İŞKUR'un kurumsal web sitesinde yer alan sisteme giriş yapmaları gerekir.

İlgili sayfanın açılmasının ardından yüzlerce iş ilanından istekleriniz doğrultusunda filtreleme yapabilmek için sayfanın üst kısmında bulunan arama bölümünü kullanabilirsiniz. Arama çubuğuna istediğiniz pozisyon, meslek, beceri veya firma bilgisine ilişkin bilgilerin eklenmesi şarttır. Eğer herhangi bir filtreleme yapılmayacaksa bu bölüm boş bırakılmalıdır.

İş ilanlarının detaylarının görüntülenebilmesi için ise; sayfanın alt kısmında bulunan çalışma yeri, ülke, il, ilçe, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel, vardiya ve iş yeri unvanı bilgilerine dair kutucuklar doldurulur.



Daha önceki dönemlerde yayınlanan bir ilana bakmak için ise ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin girilmesi gerekir.

Sayfa üzerinde yer alan bütün kutucukların doğru bir şekilde doldurulmasından sonra sayfanın en alt kısmında bulunan "ara" butonuna basılarak iş ilanları sonuç sayfasına geçilir.

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