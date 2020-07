Hasta ve yaşlı bakım elemanı nasıl olunur?

Lise mezunu olmanız yeterlidir ancak sağlık meslek yüksek okulundan mezun olmanızda fayda vardır. Hasta bakıcı olabilmeniz için okumanız gereken lise düzeyinde ki okullar ise şöyledir; Meslek liseleri, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri bu liselerde bulunan Hasta ve yaşlı hizmetleri alanını okumanız gerekmektedir. İlkokul mezunu olan kişiler içinde gerekli seminerler ve eğitimler mevcuttur fakat genellikle lise mezunu olan kişiler ve sağlık meslek yüksek okulu çıkışlı kişiler tercih edilmektedir.

Hasta ve yaşlı bakım elemanı olma şartları nelerdir?

Gerekli okulları okuduktan ve eğitimleri aldıktan sonra KPSS sınavından gerekli puanı aldıktan sonra atamanız yapılır ancak özel kurum kuruluşlarda ise sadece diplomanız yeterli olacaktır. Herhangi bir psikolojik sorununuz olmamalarıdır, sigara vb. uyuşturucu madde türevlerini kullanmamanıza özen gösterilir. Bunun dışında bakıcının görevlerine bakmak gerekirse; Güler yüzlü olmak her hasta bakıcının has görevleri arasında yer alır, hoşgörülü ve anlayışlı birisi olmalıdır. Genelde evde bakıcılık veya hastane ortamında bakıcılık yaparlar. Sağlam irade ve anlayışa sahip olmak birincil görevleri arasında yer almaktadır. Son derece kapsamlı bir iş olması sebebiyle her duruma karşı hazırlıklı olunmalıdır, bünyesel olarak kuvvetli olunmalıdır. Bir insanın veya bir hastanın sorumluluğunu üstlenmek kolay bir iş olmadığından dolayı sabırlı kişiliğe sahip olunmalıdır.