Son dakika: Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,71 ile inşaat oldu.

120.585,55 puana kadar yükselerek 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 118.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.