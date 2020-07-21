Dolar ve eurodaki son durumu merak edenler özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8560 liradan, avro 7,8450 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk işlem saatlerinde 7,8440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8450 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8580 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8510 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 21 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte güncel döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 402 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 402 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 401 lira, en yüksek 403 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 402 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 481 milyon 241 bin 72,38 lira, işlem miktarı ise 3.755,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 496 milyon 563 bin 640,11 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne güçlü yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artarak 379,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 değer kazanarak 13.227 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.292 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 artışla 7.601 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 primle 5.143 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 20.939 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1447, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2688 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avro Bölgesi liderlerinin üzerinde görüştüğü 750 milyar avroluk yardım fonu konusunda anlaşmaya varmasıyla risk iştahının arttığını bildirdi.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen azalmanın da artan risk iştahı üzerinde etkili olduğunu kaydeden analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.
ASYA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı, AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmaları, ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmelerine başlaması küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.
ABD ve Çin arasında yaşanan jeopolitik gerilim pozitif havayı gölgelese de Asya borsaları bugün yükseliş eğilimini sürdürüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.320,89 puanla günü tamamladı. Japonya'da TÜFE, haziran ayında enerji fiyatlarındaki yavaş düşüşle negatif bölgeden çıkmasının etkisiyle sabit kaldı.
Çekirdek TÜFE, yüzde 0,1 düşüş beklentisine karşın, yıllık yüzde 0,1 artış gösterdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla 22.884,22 puandan günü kapattı. Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 107,3 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 37.912,7 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,01 değer kazancıyla 25.562,39 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,39 primle 2.228,83 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda ABD-Çin gerilimi iyimser havayı gölgelese de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı pozitif görünümün devamını sağlıyor.
Dünya genelinde Kovid-19 salgınına yakalanan kişi sayısı 14 milyon 760 bine ulaşırken, can kaybı 611 bini aştı. Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 143 bin 311'e çıktı.
ABD'de vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle normalleşme adımları sekteye uğrarken, ABD yönetimi de Kovid-19'a karşı hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinin görüşmelerine başladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını ve söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve Kovid-19 aşısının olacağını belirtti.
Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasında gerilimi artıran karşılıklı hamleler de gelmeye devam ediyor. ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.
Geçen hafta makro verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve yeni teşvik paketine ilişkin haber akışı ile dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,51 yükseldi. Dolar endeksi dün 95,7 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında bugün 95,9 seviyelerinde hareket ediyor.