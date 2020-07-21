Dolar ve eurodaki son durumu merak edenler özellikle kapanış saatlerinde güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8560 liradan, avro 7,8450 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk işlem saatlerinde 7,8440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8450 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8580 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8510 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 21 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte güncel döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?