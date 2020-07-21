Üsküdar Belediyesi zabıta memuru alımı şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Üsküdar Belediyesi'nde boş kadrolar için yerleştirilecek 40 zabıta memuru alımı için başvuru şartlarını taşıyan adaylar belediyenin kadrolarına yerleşmek istiyor. Başvuru belgelerini 20/08/2020'den 30/08/2020 Pazartesi günü saat 17:30'ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ZABITA MEMUR BAŞVURU NE ZAMAN?
Üsküdar Belediye Başkanlığı, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacak. Başvurular 20 Ağustos 2020'den, 30 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 17:30'ye kadar yapılabilecek.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MEMUR İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Başvuru belgelerini 20/08/2020'den 30/08/2020 Pazartesi günü saat 17:30'ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
ZABITA MEMUR KİMDİR?
Ülkemizde iki türlü zabıta vardır. Bunlardan ilki kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyet gösteren idari zabıta iken diğeri ise suç delillerini toplamak ve failleri yakalamak ile görevli adli zabıtadır.
ZABITANIN GÖREVLERİ
Tüketicinin korunmasına yönelik belirlenmiş uygulamaları kontrol etmek
Vatandaşların zabıta amirliğine iletmiş oldukları şikayetler hakkında gereken faaliyetleri sürdürmek
Gıda ürünleri satan dükkanların denetimini yapmak
Çevre koruma kanunu ile düzenlenmiş maddelere dair denetim mekanizmasını yönetmek
Sağlık şartlarına uygun olmayan dükkanların kapatılmasına yönelik gerekli işlemleri yapmak
Sokak satıcılarını önlemek ve satıcıların gerekli cezaları almasına ilişkin işlemleri yürütmek
Dilencilerin dilenmesini önlemek
Kaçak et satışı yapan müesseseler hakkında gerekli cezai işlemleri yönetmek
Kaçak inşaat denetimi yapmak
Ana arterlerdeki kazı çalışmalarını denetlemek
ZABITANIN YETKİLERİ
Umuma açık alanların kontrolünü yapar, denetim ile alakalı belgelerin düzenlemesini yapar.
Yıkılması hususunda yetkili mercilerce karar alınmış yapılar hakkında yürütülen yasal yaptırımları uygular.
Belediyenin taşınmaz ve taşınır mallarına tecavüzü önler.
Umumi alanlarda izinsiz satışı önler.