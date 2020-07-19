Sahibinden 50 bin TL ve 100 TL altı ikinci el araç modellerini sizler için derledik. İkinci el araç fiyatlarının hızla yükselmesi ucuz araba modellerinin ilgi görmesine neden oldu. İşte herkesin merak ettiği düşük bütçeli otomobil modellerinin listesi... Otomobil kullanıcıları ikinci el otomobil pazarında nelere dikkat edeceklerini bilseler de, özellikle ilk kez otomobil satın alacakların kusurlu otomobiller için gözlerini dört açmaları gerekiyor. Çünkü bazı durumlarda otomobiller satış sürecinde belirtilenden çok farklı, kötü durumda olabiliyor. Bu noktada pişmanlık yaşamamak adına bir ekspertiz servisinden faydalanmak şart ancak ekspertiz için de ücret ödenmesi gerektiği için bu aşama öncesinde aracı tüketicinin incelemesi önemli. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SAHİBİNDEN 50 BİN TL VE 100 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!
1) 2016 model Fiat Linea
2) 2012 model Chevrolet Cruze
3) 2012 model Chevrolet Aveo
4) 2016 model Citroen Citroen C Clysee
5) 2017 model Peugeut 301
6) 2017 model Dacia Sandero
7) 2010 model Honda City
8) 2011 model Honda Jazz
9) 2011 model Hyundai Accent Era
10) 2015 model Hyundai i20
11) 2009 model Mazda 2
12) 2010 model Mazda 3
13) 2013 model Nissan Note
14) 2011 model Peugeut 207
15) 2017 model Renault Symbol
16) 2007 Volkswagen Polo
1000 TL YA DA 2000 TL FAZLADAN BÜTÇE AYIRIN!
1- Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.
KARAR VERİRKEN İYİ DÜŞÜNÜN
2- İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.
FİYATI İYİCE ARAŞTIRIN
3- Her malın bir satın alma ve satma fiyatı vardır, birde her malın kendi sahibine göre fiyatı. Bizi en çok sıkan
aracın piyasa değerinin üzerinde fiyatlandırılması oluyor. Bu yüzden satın almak istediğiniz marka model otomobili,
birden fazla yerden araştırıp, fiyat analizi yapın.
SATICIYI ARAMAKTAN KORKMAYIN
4-Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.
GÖZLE GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
5- Telefonla görüştükten sonra kesinlikle otomobili gözünüzle de görün. Bunu yaparken dilerseniz bir ekspertiz servisinde ya da tanıdık bir sanayi ustasının dükkanında buluşun. Bu şekilde bir buluşma gerçekleştirirseniz hem aracı canlı bir şekilde görmüş hem de almaya karar verdim dediğinizde araca tüm ayrıntısına kadar baktırma fırsatı bulmuş olacaksınız.
TRAMER SORGULAMASINI YAPIN
6- Hayatımıza son yıllarda tramer sorgulama sistemi katıldı. Aracın motor ya da plakasını bu servise sorgulatarak kaza ve muayene geçmişi hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz hem de kolayca. Ancak bu sisteminde yanlış çalıştığı bazı durumlar oluyor. Bu yüzden hem plaka hem de şase numarasından sorgulamanızı yapın, ekstra olarak da çalıştığınız ya da tanıdığınız bir sigorta acentası varsa almak istediğiniz otomobili ona da sorgulatın. Ekstra olarak da motor ve şase numaralarını ruhsatta yazanla karşılaştırın.
TEST SÜRÜŞÜ YAPIN
7- Almak istediğiniz ikinci el otomobili kullanmaktan çekinmeyin hatta ısrarla kullanmak istediğiniz belirtin.
Satıcının da yanınızda olması koşuluyla test sürüşüne çıkın. Aracı kullanırken size garip gelen hususları araç sahibine,
ya da ustanıza söyleyin.
EKSPERTİZ RAPORU SORUN, YOKSA EKSPERTİZ YAPTIRIN
8- Belirli bir ücret karşılığında satın almak istediğiniz otomobili kesinlikle ya bir ustaya ya da bir ekspertiz şirketine gösterin. Bu detay sizin hayatınızı kurtaracak en önemli detaylardan biridir, bunu unutmayın!
SİGORTA ŞİRKETİNE SORGULAMA YAPTIRIN
9- Aracı artık almaya karar verdiyseniz sigorta şirketinizle kesinlikle iletişime geçin. Bu herhangi bir sigorta şirketi de olabilir. Otomobilin geçmişini en doğru biçimde sigorta şirketlerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu durumla birlikte zorunlu trafik sigortasının ve kaskonun da fiyatını öğrenmiş olursunuz.
PAZARLIK YAPIN
10- Pazarlık hayatımızın her noktasında var olmuş bir kavramdır. Bu yüzden otomobil satın alırken pazarlık yapmaktan çekinmeyin. Makul bir pazarlık payı belirleyin kendinize ben mesela bu payı aracın fiyatının yüzde 10'u olarak belirledim. 20 bin TL'lik bir otomobil almak istediğimde 2000 TL'lik pazarlık yapmaya çalışıyorum.