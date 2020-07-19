2020 emekli maaş farkı ne kadar oldu?

Temmuz ayında yapılan 5.75'lik zam farkıyla en düşük emekli aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıktı. Bu maaşı alan emekli, aylık ödeme alıyorsa hesabına 153 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık fark alacaklara en az 459 lira ödeme gerçekleşecek.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur emeklilerin ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin altı aylık maaş zammı yüzde 5.75 olarak belirlenmiş oldu.

Memur ve emekliler maaşlarına yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farklı alacak.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise direkt 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 5.75 zam yapılmış olacak.

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL'ye yükselmiş olacak.