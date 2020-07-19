BİM 21 ve 24 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleriyle gelecek hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. Gelecek hafta raflarda indirimle satılacak ürünleri merak edenler BİM 21 ve 24 Temmuz 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İlk olarak BİM 21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda baharat ve gıda ürünleri ile çeşitli içecekler satışa çıkarılacak. Bu ürünler arasında et sos, satır köfte, kekik, nane, ayran, kırmızı pul biber, hindi füme, ızgara harcı ve tavuk harcı gibi alternatifler bulunuyor. Bunların yanı sıra plastik çatal – kaşık setleri, mangal kömürü, bambu servis kürdanı ve kağıt bardak seti de yine BİM 21 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda sunulacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de