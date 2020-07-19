Altın alacaklar dikkat: Altın fiyatı 400 TL'ye geldi! Altın ne olur, yükseliş sürer mi? Günün uzman altın yorumları ve tahminleri

Teknik olarak baktığımızda, ons altında yukarı yönde kanal hareketinden bahsedebiliriz. Bu kanalın dip noktası 1783 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm korunacaktır. Fakat son dönemde çok kuvvetli alımların geldiğini düşünürsek kısa vadeli kar satışlarına da dikkatli olmak gerekecektir. 1820 dolar altında düzeltme görebiliriz.

Gram altında 395-400 TL hedef bölgemiz vardı. Bu bölgeye ulaşıldı. Kısa süreli geri çekilmeler görebiliriz. Bunlar düzeltme hareketi olarak kalabilir. Bu aşamada ana yön konusunda bir değişiklik beklentim bulunmuyor. Olası düşüşlerde 393 ve 385 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

ONS ALTINDA 1833 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Altın dün 1815 doları da test ederek son dokuz yılın en yüksek değerine ulaştı ve tarihi zirve olan 1921 dolar seviyesine görece daha da yaklaştı. İki sene önce 1175 dolar tabanından başlayan rallide toplam primi dolar bazında yüzde 55'e ulaştı.

1833 dolar seviyesinde güçlü bir dirence sahip olan altın, gerek salgının ABD başta bazı ülkelerde tempo kazanmasından gerek ise doların dünya genelinde değer kaybetmesinden güç buluyor.

Pahalı olması dikkate alınması gereken bir dezavantaj ve halen ABD tahvil faizlerinde olası bir yukarı yönlü trendin başlaması altın adına en önemli risk olmaya devam ediyor.