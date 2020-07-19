Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. İlgili ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden online olarak başvurularını gerçekleştirmesi mümkün olmakla birlikte https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10436 adresinden illere göre ya da eğitim düzeyine göre arama yapması, ilana gelerek online başvuruda bulunması gerekir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
ÇAĞRI PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Çağrı Merkezi Operatörü Kimdir?
Çağrı merkezi operatörü, telefon çağrıları aracılığıyla müşterilerden gelen sorulara yanıt vermek, şikayetleri yönetmek ve müşteri hizmetleri sorunlarını giderme konusundan sorumludur.
Çağrı Merkezi Operatörünün Sorumlulukları Nelerdir?
Gelen çağrıları yanıtlamak ve müşteri e-postalarına cevap vermek,
Müşterilere ürün ve servis bilgisi sağlamak,
Müşteri şikayetlerini yönetmek ve çözümünü sağlamak,
Sinirli müşterileri sakinleştirmek ve sorunların düzgün bir şekilde ele alındığından emin olmak,
Müşteri sorunlarının kolayca çözülmesini sağlamak için müşteri profili oluşturmak ve güncellemek,
Müşterinin daha önce benzer bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını bilmek ve buna göre en iyi eylem yolunu belirlemek için sorunu ele almadan önce müşteri profilini incelemek,
Müşterilerin siparişlerini işleme koymak ve kredi kartı ödeme bilgilerini sisteme girmek,
Müşterilere, şirket ürün ve hizmetlerine ilişkin tavsiye ve önerilerde bulunmak,
Çalışır durumda olduklarını doğrulamak için iş ekipmanını incelemek ve arıza durumunda teknisyenleri bilgilendirmek,
Müşteri çağrılarını ele alırken firma standart ve prosedürlerini takip etmek,
İş beceri ve bilgisini geliştirmek için atölye, seminer ve konferanslara katılmak.
Başvuru Şekli
İlgili ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden online olarak başvurularını gerçekleştirmesi mümkün olmakla birlikte https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10436 adresinden illere göre ya da eğitim düzeyine göre arama yapması, ilana gelerek online başvuruda bulunması gerekir. Ayrıca ilanlarda yer alan özel ilan şartları da tıkladıktan sonra görülebilmektedir.
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İşveren İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İşçi arayışında olan işverenlere de yanıt veren İŞKUR'a kayıt işlemleri işverenler tarafından da kolayca yapılabilmektedir. İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• Öncelikle "esube.iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.
• İŞKUR İnternet Şubesi'nde sağ kısımdaki İşveren bölümünde yer alan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• Açılan ekranda "Genel Koşullar" kısmını dikkatlice okuduktan sonra "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın (Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın. Ancak kayıt işlemi burada sona erer).
• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz olarak doldurun.
• Adres bilgilerini ve iletişim bilgilerini girin ve "İleri" tuşuna basın.
• Açılan ekranda şifre oluşturma işlemlerini tamamlayın.
Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama
İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri türünü seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.
Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.
İş Arayan İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Buna göre İŞKUR kayıt işlemleri için;
• Öncelikli olarak "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.
• Açılan web sitesinin üst menüsünde yer alan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan "esube.iskkur.gov.tr" adresinde sol tarafta bulunan "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• İŞKUR üyelik ekranında karşınıza çıkan "Üyelik Sözleşmesi" kısmını dikkatlice okuduktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsanız en altta yer alan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayarak, İŞKUR kayıt işlemine devam edebilirsiniz. (Eğer üyelik sözleşmesini onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayarak, kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.)
Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmek için açılan sayfada;
• T.C. kimlik numaranızı girin.
• Ad, soyad bilgilerinizi girin.
• Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.
Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.
Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.
• Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.
• En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.
• Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.
• Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz