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    • Ekonomi
    • 18.07.2020 09:00
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    • 18.07.2020 09:00
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    Yatırımcılar dikkat! Bu haftanın en fazla kazandıranı oldu

    , yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,46, altının gram satış fiyatı yüzde 0,10, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 1,04 değer kazandı.

    Yatırımcılar dikkat! En çok o kazandırdı

    BIST 100 endeksi, en düşük 116.125,50, en yüksek 119.451,30 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,46 artarak 118.786,09 puandan tamamladı.



    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 kazanımla 399,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 2.652,00 liraya çıktı. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 648,00 liraya yükseldi.



    Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8680 liraya yükseldi, avro da yüzde 1,04 artışla 7,8490 liraya çıktı.



    Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,50 ile hisse senedi fonları oldu.
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