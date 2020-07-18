Son dönemde hisse senedi piyasasına çok sayıda yeni yerli yatırımcı katılım gösterdi. Birçoğu ilk kez Borsa'da yatırım yapan vatandaşlar dolandırıcıların da merceğinde. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etttiği,
*Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin "al" yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin sahip olduğu payları sattıkları,
*Böylelikle, yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı tespit edildi. Yatırımcılar bu kişilere itibar etmemelidir.
Para dergisi yazarı hisseler üzerinde yaptığı teknik analizleri köşesine taşıdı. Tekiner'in analizlerinden bazıları şöyle:
AKBANK
Son dönemde yaşanan dalgalanma sonrasında hissede satış baskısının arttığı görünüyor. Teknik göstergelerde yaşanan bozulma gevşemenin devam edebileceğini gösterirken 5.74 desteğinin kırılması ile 5,55 ve 5,41 bandına geri çekilmeyi beraberinde getirecektir.
COCA COLA İÇECEK
Son dönemde etkili olan güçlü yükseliş ile beraber 48 direncine yaklaşan hissenin göstergelerin aşırı alım seviyelerinden dönüş yaptı. 46 desteğinin kırılması geri çekilmeyi hızlandırabileceğinden desteğin altında pozisyonlar azaltılmalı.
MİGROS
44 seviyesinin test edilmesi sonrasında hissede kar satışları dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan ralli sonrasında hissede kar satışları etkisini artırabilir. Trend desteği konumunda olan 39.20 seviyesi yakında izlenmeli.
SA
Hissede 9.40 seviyesi kısa vade açısından önemli direnç konumunda. Trendin devamı için bu direncin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Aksi halde kar satışları etkisini artırabilir. 9.07 ve 8.85 seviyeleri kısa vade destekler olarak izlenebilir.