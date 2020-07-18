



Para dergisi yazarı hisseler üzerinde yaptığı teknik analizleri köşesine taşıdı. Tekiner'in analizlerinden bazıları şöyle:



AKBANK

Son dönemde yaşanan dalgalanma sonrasında hissede satış baskısının arttığı görünüyor. Teknik göstergelerde yaşanan bozulma gevşemenin devam edebileceğini gösterirken 5.74 desteğinin kırılması ile 5,55 ve 5,41 bandına geri çekilmeyi beraberinde getirecektir.



COCA COLA İÇECEK

Son dönemde etkili olan güçlü yükseliş ile beraber 48 direncine yaklaşan hissenin göstergelerin aşırı alım seviyelerinden dönüş yaptı. 46 desteğinin kırılması geri çekilmeyi hızlandırabileceğinden desteğin altında pozisyonlar azaltılmalı.