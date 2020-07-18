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    • 18.07.2020 09:11
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    Son dakika: Borcu olanlar dikkat: Elektronik uygulaması geliyor

    Son dakika haberine göre Meclis’te görüşmeleri süren yargının hızlanması içeren ikinci yargı paketinde “elektronik ” düzenlemesi yapıldı. Buna göre alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden lunun mal, hak veya alacağını sorgulatarak, haciz talebinde bulunabilecek. İcra dairesi de tespit edilen mal, hak veya alacağı, elektronik ortamda haczedecek. İşte detaylar...

    Elektronik haciz uygulaması geliyor

    TBMM Genel Kurulu'nda 66 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 57 maddesi kabul edildi. Buna göre, elektronik haciz uygulamasında, sorgulama sonunda edinilen bilgiler hukuka aykırı olarak paylaşılamayacak.



    Milliyet'in haberine göre sorgulama ve haciz işlemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum veya kuruluşları ile kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemleri arasında entegrasyonu sağlayacak.



    Sorgulamanın tür, kapsam ve sınırı ile diğer hususlar Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. İhtiyati haciz talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilecek ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilecek.
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