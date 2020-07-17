Son dönemde borsaya ilginin artması dolandırıcıları da harekete geçirdi. Yatırımcılara tuzak kuran dolandırıcılar, onları bazı hisselere yöneltip yükselen noktada satış yaparak zor durumda bırakıyor. Hem Borsa İstanbul hem de SPK tedbirler alıyor...
İşte o yöntem: İki manipülatör veya piyasa dolandırıcısı bir araya gelir. Halka açık oranının düşük olduğu, fiyatı kolay hareketlendirebilecek türde, payda alım yapmaya başlar. Bu piyasa dolandırıcılarının kasasında pay senedi artar, nakit azalır. Ancak henüz fiyatta bir oynama yoktur.
Payda yüklü alım yaptıktan sonra kulaktan kulağa herkese o payın ismi fısıldanmaya başlar. Dedikoduyu duyan gelir. Payın fiyatı yükseldikçe yeni yatırımcı gelir. Manipülatörler karı alıp mutlu bir şekilde giderken yeni yatırımcılar ellerindeki paylarla kalakalır.
BUNLARA DİKKAT EDİN
İhtiyacınız kadar kullanın.
Dosya masraflarını unutmayın.
Toplam ödemeye bakın.
Aynı anda çok başvuru yapmayın.
Vadeyi kısa tutmaya çalışın.
Konutta peşinatı yüksek tutun.
Toplam gelirinize sadık kalın.
Maaş gününe göre ödeme planı yapın.
Ek harcamalara hazırlıklı olun.
Kredinin türünü doğru seçin.
Amacına uygun harcayın.
KREDİYİ ALIRKEN KÂR ET
Coronavirüs salgını sonrası pek çok vatandaşın nakit ihtiyacı arttı. Son olarak kamu bankaları tarafından ekonomiyi canlandırmak için kredi paketleri devreye alındı. Kamu bankaları yüzde 0.65'lik faizle Konut Kredisi Paketi'ni hayata geçirdi. Taşıt Kredisi Paketi, Sosyal Hayatı Destek Kredileri de vatandaşın hizmetine sunuldu...