



İşte o yöntem: İki manipülatör veya piyasa dolandırıcısı bir araya gelir. Halka açık oranının düşük olduğu, fiyatı kolay hareketlendirebilecek türde, payda alım yapmaya başlar. Bu piyasa dolandırıcılarının kasasında pay senedi artar, nakit azalır. Ancak henüz fiyatta bir oynama yoktur.