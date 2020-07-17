EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?

Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek. Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik dereceği oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye verilecek.

İkramiyenin yatırılacağı tarihe kadar yaşlılık, ölüm ya da sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da ödemeden yararlanabilecek.