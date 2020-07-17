Milyonlarca emekli bayrama az bir süre kala ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bu anlamda internette sürekli olarak araştırmalar yapıyor. Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı var mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 13 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin ilk kez emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi
KİMLERİN İKRAMİYESİ EKSİK YATACAK
Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise aldıkları hisse üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek. Örneğin ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alan emekliye bayram ikramiyesi olarak 750 lira verilecek.
Ayrıca engelli maaşı alan vatandaşlara 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenmeyecek.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR!
-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
-Şehit yakınları ve gaziler
-Ölüm aylığı alanlar
-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
-Geçici köy korucuları
-Şeref aylığı alanlar
-Şampiyon sporcular,
-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?
Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek. Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik dereceği oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye verilecek.
İkramiyenin yatırılacağı tarihe kadar yaşlılık, ölüm ya da sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da ödemeden yararlanabilecek.