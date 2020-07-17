Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.07.2020 12:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 12:55
    ABONE OL

    Avro bölgesinde yükselişte

    Avrupa İstatistik Ofisi () tarafından AB ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık verileri yayımlandı. Yayımlanan verilere göre Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 0,3'e yükseldi.

    Avro bölgesinde enflasyon yükselişte

    Avro Bölgesi'nde yıllık , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği haziran ayında yüzde 0,3'e yükseldi.

    Avrupa İstatistik Ofisi (), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

    Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 0,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 0,3'e çıktı. AB'de ise mayısta yüzde 0,6 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 0,8 olarak ölçüldü.

    AB üyesi ülkeler arasında haziranda en yüksek enflasyon yüzde 3,8 ile Polonya'da, yüzde 3,4 ile Çekya'da ve yüzde 2,9 ile Macaristan'da gerçekleşti.

    Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), yüzde eksi 1,9 ile Yunanistan'da ve yüzde eksi 1,6 ile Estonya'da belirlendi.

    Enflasyon oranı, haziran ayında Almanya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde eksi 0,4 ve İspanya'da yüzde eksi 0,3 oldu.

    Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

    Haberler Ekonomi Avro bölgesinde enflasyon yükselişte
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri