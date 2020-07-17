Bakan Pekcan yeni sistemi duyurdu! Tüketiciler bu yolla korunacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri korumak için kurulan SERBİS sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz." dedi.