Bakan Pekcan yeni sistemi duyurdu! Tüketiciler bu yolla korunacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri korumak için kurulan SERBİS sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz." dedi.
İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz.
SERBİS kapsamında 'www.servis.gov.tr', tüketicilerimizin, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşmasını sağlıyor.
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