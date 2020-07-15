16 Temmuz tarihli kamu iş ilanları: kamuilan.ailevecalisma.gov.tr sayfasından personel alımları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu ilanları sayfası üzerinden peşi sıra duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunları arasından personel memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Kamu kurumları ilan yayımladıklarında adaylar için başvuru şartları ve aranan nitelikler yer almaktadır. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar, izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
16 Temmuz tarihli kamu iş ilanları
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
AÇSHB Kamu İlanları adresinde yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:
- TC vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.