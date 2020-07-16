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    • 16.07.2020 08:41
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    Son dakika: Japon üreticisi 'daki 85 bin 25 aracını geri çağırdı

    Son dakika haberine göre, Japon üreticisi 'nın, 'daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi. Honda, 2017’de Endonezya'daki 172 bin 874 aracını da hava yastığındaki arıza nedeniyle geri çağırmıştı.

    Otomobil devi 85 bin 25 aracını geri çağırdı

    CAKARTA (AA) - Japon üreticisi 'nın, 'daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.

    Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Honda'nın Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, City, Civic ve Accord modellerinin yakıt pompasında sorun tespit edildi.

    Çağırma işleminin, ilgili modellerde 2017-2019 aralığında üretilen araçları kapsadığı ve araçlardaki arızalı parçaların ücretsiz değiştireceği belirtildi.

    Honda, 2017'de Endonezya'daki 172 bin 874 aracını da hava yastığındaki arıza nedeniyle geri çağırmıştı.

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