Meyve-sebze ihracatı ilk 6 ayda rekor kırdı





HİBE YARDIMLAR SİPARİŞ FIRSATI YARATTI

Türkiye'nin pandemi ile mücadele eden ülkelere yaptığı yardımlar da Türk firmalarına sipariş ve ihracat fırsatı olarak dönüyor. Erkek gömlek markası Bisse makine parkuruna yatırım yaparak ilk etapta cerrahi maske, ikinci etapta ise önlük ve tek kullanımlık tulum üretmeye başladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, "Türkiye bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı olacak" dedi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de, "Sağlık ve hijyen gereçleri alanındaki üretimler ve artan ihracat korona günlerinde ülkeye önemli bir döviz girdisi sağladı" diye konuştu.

