



Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan temmuz ayı "Bej Kitap" raporunda, "Ekonomik faaliyet hemen hemen tüm bölgelerde arttı ancak Kovid-19 salgını öncesinde olduğundan düşük seviyelerde kaldı. Ekonomik görünüm, görüşülen kişilerin Kovid-19 pandemisinin ne kadar süreceği ve ekonomik etkilerinin büyüklüğü konularıyla mücadelesinden dolayı oldukça belirsiz olmaya devam etti." ifadeleri yer aldı.

Pozitif veriler ve beklentilerden iyi gelen bilançoların yanı sıra, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Dolar endeksi dün 95,8 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında bugün 96,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinin bugün ise negatif seyretmesi dikkati çekiyor.