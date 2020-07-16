MAAŞA GÖRE ÖDEME

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabilecek.



Seçilen bankaya göre promosyon tutarı artabilecek.

Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...



Kimler yararlanacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.