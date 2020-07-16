Stratejist Phillip Streible, altın fiyatlarının sene sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerine kolayca ulaşabileceğini söyledi.
Stratejist Phillip Streible, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerine kolayca ulaşabileceğini ve 2.500 dolar olan uzun vadeli hedefinin görülebileceğini belirtti.
Kriptokoin'e göre; Streible, altında bir düzeltmenin görülmesini beklediğini söylese de, uzun vadede altın için yükseliş öngörüsünü değiştirmedi.
Çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşların ilgisi gram altına yöneldi. Gram altın bugün 397,98 TL'den alınıyor ve 398,08 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarında ise son durum şu şekilde, 647,90 TL'den alınan çeyrek altın 654,80 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın ayrıca ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Uzun vadeli birikim aracı olan çeyrek altın, aynı zamanda evlerde biriktirilen altınların da simgesi olarak dikkat çekiyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.291,80
SATIŞ: 1.307,90
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.554,47
SATIŞ: 2.603,65
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.647,00
SATIŞ: 2.687,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.661,70
SATIŞ: 2.674,00
GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLUR?
İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, 'altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur?' sorusuna yanıt verdi.
Ons altın bu haftaya 1799 dolar seviyesinde başladı ve dün en yüksek 1813 dolar, en düşük 1798 dolar seviyesini gördü. Bugün ise güne 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralar 1800 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Dünden bugüne ons altında ana seyri değiştirecek bir gelişme olmadı. Ancak ABD – Çin arasında gerilim yeni bir cepheye taşınması ve salgına yönelik aşıya ilişkin gelişmeler ons altını canlı tutuyor. Yaşanan gelişmeler ve haberler ons altında kalıcı bir geri çekilmeyi destekler nitelikte değil. Ons altını besleyen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini de söylemek mümkün. Yakın destek olarak 1787 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşın daha derin bir düzeltmede 22 günlük ortalama olan 1769 dolar ve 50 günlük ortalama olan 1741 dolar seviyelerinden de alım fırsatı değerlendirilebilir. Yakın vadede 1818 dolar seviyesi direnç konumunda olacaktır.
Dolar/TL'nin yatay olduğu bir ortamda ons altındaki yükseliş eğilimi gram altını destekliyor. Ons altındaki geri çekilmeler gram altında alım fırsatı veriyor. Teknik olarak 389 ve 384 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın için yıl sonunda 410 – 415 TL seviyelerinin görülebileceği beklentimizi koruyoruz.
Ons altın bu haftaya 1799 dolar seviyesinde başladı ve dün en yüksek 1813 dolar, en düşük 1798 dolar seviyesini gördü. Bugün ise güne 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralar 1800 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Dünden bugüne ons altında ana seyri değiştirecek bir gelişme olmadı. Ancak ABD – Çin arasında gerilim yeni bir cepheye taşınması ve salgına yönelik aşıya ilişkin gelişmeler ons altını canlı tutuyor. Yaşanan gelişmeler ve haberler ons altında kalıcı bir geri çekilmeyi destekler nitelikte değil. Ons altını besleyen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini de söylemek mümkün. Yakın destek olarak 1787 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşın daha derin bir düzeltmede 22 günlük ortalama olan 1769 dolar ve 50 günlük ortalama olan 1741 dolar seviyelerinden de alım fırsatı değerlendirilebilir. Yakın vadede 1818 dolar seviyesi direnç konumunda olacaktır.
Dolar/TL'nin yatay olduğu bir ortamda ons altındaki yükseliş eğilimi gram altını destekliyor. Ons altındaki geri çekilmeler gram altında alım fırsatı veriyor. Teknik olarak 389 ve 384 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın için yıl sonunda 410 – 415 TL seviyelerinin görülebileceği beklentimizi koruyoruz.