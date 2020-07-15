T.C kimlik no ve dilekçeyle başvurun anında yardım alın! Devletten ihtiyaç sahibi ailelere yardım!

ELEKTRİK DESTEĞİ

Aynı şekilde bu destek de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Hak sahibi, T.C. kimlik numarası ve elektrik faturası ile PTT şubesine giderek başvuru yapabilmektedir. Yardım alamayanlar yine resmi ikametgahın olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ile başvurabilir. 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı ödeme yapılmaktadır.

EV TAMİR DESTEĞİ

Özellikle evde oturamayacak kadar hasar var ve tadilat, tamirat gerekli ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bireyler aynı şekilde T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapmalıdır.

İlgili yardımlara başvurudan sonra dönüş yapılmadığı durumda konuyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet etmek mümkündür.