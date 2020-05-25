Anlaşmaya göre, hükümet Lufthansa'ya 9 milyar Euro nakit aktararak yüzde 20'lik hissenin sahibi olacak. Devlet sahip olduğu bu hisselerle de şirkette önemli kararları engelleyemeyecek. Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Lufthansa ile hükümetin vardığı kurtarma paketi anlaşmasının AB Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.



Öte yandan, 760 uçaklık filoya ve 138 bin işçiye sahip Lufthansa, salgın nedeniyle yüzde 20 kapasite ile çalışıyordu.