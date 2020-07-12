Emirates ‘Pes’ dedi! 9 bin kişiyi işten çıkaracak...





700 PİLOTA TEBLİĞ EDİLDİ

Şirketin kurulduğundan bu yana ilk kez büyük oranda zarar ettiği ve tarihinde ilk kez işçi çıkartacağı da belirtiliyor. Hava yolu şirketinin her kademeden çalışanı işten çıkartacağı belirtilirken, 4.500 pilotundan en az 700'üne bu hafta işten çıkarma bildirimi verildiği öğrenildi.