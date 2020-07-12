Emirates ‘Pes’ dedi! 9 bin kişiyi işten çıkaracak...

Küresel hava yolu endüstrisi, Coronavirüsten ciddi bir şekilde etkilendi ve operasyonları durma noktasına geldi. Pandemi hava taşımacılığını etkilerken dünyanın en büyük şirketlerinden Emirates zor günler geçiriyor.
Krizden önce 60 bin çalışanı olan Emirates 9 bin kişiyi işten çıkartacak. Şirketin CEO'su Tim Clark, "Muhtemelen yüzde 15'e kadar işçi çıkartmak zorunda kalacağız" dedi.
700 PİLOTA TEBLİĞ EDİLDİ
Şirketin kurulduğundan bu yana ilk kez büyük oranda zarar ettiği ve tarihinde ilk kez işçi çıkartacağı da belirtiliyor. Hava yolu şirketinin her kademeden çalışanı işten çıkartacağı belirtilirken, 4.500 pilotundan en az 700'üne bu hafta işten çıkarma bildirimi verildiği öğrenildi.